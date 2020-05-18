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الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 23:04

ترحيب فلسطيني بإنشاء سفارة إيرانية إفتراضية في فلسطين

ترحيب فلسطيني بإنشاء سفارة إيرانية إفتراضية في فلسطين
وشددت رئاسة المجلس في بيان، على أهمية القرار الذي يؤكد على أحقية الفلسطينيين بأرضهم، وأن القدس عاصمة أبدية لها.

ودعت رئاسة المجلس التشريعي كافة الدولة العربية والاسلامية والاجنبية لاتخاذ قرارات مشابهة لقرار مجلس الشورى الإيراني، وذلك تطبيقا لقواعد القانون الدولي وتحديا لقرارات الرئيس الأمريكي ترامب بضم المدينة المقدسة لكيان الاحتلال.

يذكر أن مجلس الشورى الإيراني صادق ومن دون معارضة على مشروع "مواجهة الإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد السلام والأمن"، ليتحول إلى قانون نافذ في البلاد. وتنص المادة الثانية في المشروع على تشكيل "سفارة أو قنصلية افتراضية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" في فلسطين، ملزماً وزارة الخارجية الإيرانية بالقيام بالتحضيرات اللازمة لذلك.‎
رقم : 863491
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