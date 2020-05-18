الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 18 أيار 2020 ساعة 23:07

الصين ستؤيد تحقيقا تقوده منظمة الصحة في هذا الموعد

الصين ستؤيد تحقيقا تقوده منظمة الصحة في هذا الموعد
وأضاف الرئيس الصيني في كلمة مصورة إلى جمعية الصحة العالمية، اليوم الاثنين: "الصين منفتحة وتلتزم الشفافية بشأن تفشي فيروس كوفيد-19 الذي ظهر بها أواخر عام 2019.. بكين تعاملت على طول الخط بانفتاح وشفافية ومسؤولية. وستدعم تحقيقا يُجرى بطريقة موضوعية ونزيهة"، منوها بأن الصين نجحت في التغلب على الفيروس.

وتعهد شي أيضا بتقديم ملياري دولار على مدى عامين للمساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19، وقال إن أي لقاحات مضادة للمرض تطورها الصين ستصبح منفعة عامة للجميع.

ومن المتوقع خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية، التي تستمر يومين عبر الإنترنت، أن يدعو وزراء الصحة من مختلف أرجاء العالم إلى تقييم مستقل لأداء منظمة الصحة العالمية الذي تعرض لانتقادات قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المرجح أيضا أن تبحث جمعية الصحة العالمية قرارا يعرضه الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تقييم مستقل لأداء المنظمة تحت إشراف مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وأظهرت مسودة للقرار اطلعت عليها وكالة "رويترز"، تأييد 116 دولة من أصل 194 دولة عضو بالمنظمة للقرار.

من جهته قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن منظمة الصحة العالمية "لا غنى عنها" وإنها تحتاج لموارد أكبر لتقديم الدعم للدول النامية.

وتعهدت رئيسة سويسرا، سيمونيتا سوماروجا، بأن تدعم بلادها تحقيقات المنظمة وتتعاون معها.

وتعتقد المنظمة وأغلب الخبراء أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان في وسط الصين في أواخر العام الماضي.

وتواجه الصين انتقادات حادة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتهمها بـ"تضليل" المجتمع الدولي حول بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

إذ وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، ومسؤولون آخرون في واشنطن اتهامات إلى السلطات الصينية، وقالوا إنها تقف وراء خلق كورونا في مختبر بمدينة ووهان، التي بدأت منها الجائحة، رغم تأكيد منظمة الصحة العالمية وممثلي السلطات الصحية والإستخبارات في أمريكا أن الفيروس له أصل طبيعي.
رقم : 863492
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
19 أيار 2020
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
19 أيار 2020
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
19 أيار 2020
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
18 أيار 2020
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
18 أيار 2020
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
18 أيار 2020
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
18 أيار 2020
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
18 أيار 2020
القائد سليماني..شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس
16 أيار 2020
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
16 أيار 2020
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
17 أيار 2020
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
فشل ذريع بتعامل واشنطن مع أزمة كورونا .. إدارة مثيرة للشفقة
16 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس
احياء يوم القدس العالمي في زمن كورونا