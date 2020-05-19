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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 07:47

خاجي وعبد السلام يبحثان أحدث تطورات اليمن

خاجي وعبد السلام يبحثان أحدث تطورات اليمن
وفي سياق مشاورات الجمهورية الإسلامية الايرانية بشأن اليمن ، اجرى علي أصغر خاجي ، كبير مساعدي وزير خارجية إيران للشؤون السياسية الخاصة ، يوم الاثنين محادثات هاتفية مع محمد عبد السلام ، كبير المفاوضين في حكومة الإنقاذ الوطني اليمني والمتحدث باسم حركة أنصار الله.

وناقش الجانبان في هذه المحادثة الهاتفية آخر المستجدات السياسية والميدانية في اليمن ، وأشارا إلى خطر تفشي فيروس كورونا في اليمن والنقص الحاد في امكانيات مواجهته بسبب العدوان العسكري المستمر للقوات الأجنبية والحصار الظالم المفروض على هذا البلد وشددا على ضرورة إرسال المساعدات الإنسانية والأدوية إلى سكان هذا البلد.

كما التقى خاجي وعبد السلام الأسبوع الماضي لمناقشة آخر التطورات في اليمن.

وشكر محمد عبد السلام خلال هذا اللقاء ، إيران على مساعداتها الإنسانية ودعمها السياسي والمعنوي للشعب اليمني ، وشدد على استعداد حكومة الإنقاذ الوطني اليمني للتوصل إلى اتفاق سياسي عادل ، وشرح آخر التطورات السياسية والميدانية في اليمن للجانب الإيراني.

كما تحدث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة عبر الهاتف مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين حول آخر التطورات في اليمن. وشدد الجانبان في هذه المكالمة الهاتفية على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي اليمن واعتبروا الخيار السياسي هولحل الوحيد للأزمة في هذا البلد.
رقم : 863526
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