حاكم نيويورك يكشف نتيجة اختبار كورونا الخاص به

وقال كومو، خلال مؤتمر صحفي: "يسرني أن أبلغكم بأنني اجتزت اختباراً للكشف عن "كوفيد-19" قبل أمس، وأن نتيجة الاختبار سلبية. لذا فهذه أخبار سارة".



ولفت المحافظ إلى أنه لا يوجد شيء معقد في اجتياز الاختبار.

و قال كومو، الذي تم اختباره على الهواء مباشرة للكشف على فيروس كورونا المستجد قبل أمس الأحد، "لقد أظهرت مدى سهولة الأمر".



وأضاف متابعاً: "عندما تكتشفوا أن لديكم نتيجة سلبية، فإنها تجلب شعورًا مفعماً بالراحة. لم يكن لدي أي أعراض أو أي شيء من هذا القبيل، ولكن كما تعلمون، قد لا يكون لديكم أعراض، ولكن يمكنكم أن تكونوا مصابين".



وطالب الحاكم كل من ظهرت عليه أعراض المرض بإجراء اختبار للكشف عن الفيروس التاجي.



ويذكر أنه وفقاً لأحدث البيانات لمنظمة الصحة الدولية، بلغ عدد المصابين بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة 1491547 شخصاَ، توفي منهم 89874 شخصاً، منهم في ولاية نيويورك 350121 شخصاً، توفي من بينهم 28232 شخصاً.