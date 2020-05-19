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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 07:55

قوى فلسطينية ولبنانية تدعو لإسقاط مخططات الضم ‘‘الإسرائيلية‘‘

قوى فلسطينية ولبنانية تدعو لإسقاط مخططات الضم ‘‘الإسرائيلية‘‘
وعقد اللقاء الذي جمع تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، ومسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة "أمل" محمد الجباوي، بمقر حركة حماس في بيروت، وفق بيان تحالف القوى الفلسطينية.

ودعا المجتمعون، في البيان، "القوى الحية لأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم بما فيها النخب السياسية والفكرية والثقافية والشخصيات الوطنية للوقوف بحزم بوجه جميع المخططات التآمرية والمشاريع التصفوية الاستسلامية وفي مقدمها صفقة ترامب المزعومة" حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

كما دعا البيان، للعمل الجاد لإسقاط المطبّعين وأدواتهم في المنطقة، من خلال أوسع اصطفاف وطني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمركزية، والتي من خلالها يحافظ على الحقوق العربية في المنطقة بأسرها.

وشدد على ضرورة التصدي للاحتلال "الإسرائيلي" وداعمه الإدارة الأمريكية، في محاولات ضم الضفة الغربية والأغوار، والتي سبقها محاولات ضم الجولان المحتل وتهويد القدس وتوسيع الاستيطان.

وأكد "ضرورة دعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان المتمسك بحق العودة إلى ربوع الوطن فلسطين، وذلك من خلال الاستجابة لمطالبه وحقوقه على مستوى الحياة اليومية خاصة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها البلد المضيف".

وطالب البيان بدعم العمل الفلسطيني المشترك من خلال قيام هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بدورها وواجباتها ووفق ما نصت عليه الوثيقة التي شكلت الهيئة على أساسها.
رقم : 863529
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