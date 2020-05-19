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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 07:58

روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا

روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
وفي حديثه لجمع من الناشطين والنخب السياسيين، أشار حجة الاسلام حسن روحاني، إلى النجاحات والإنجازات التي حققتها ايران في مجال مكافحة كورونا، وقال: لا شك أنه لولا دعم قائد الثورة في هذا المجال للحكومة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، فمن المؤكد ما كنا نتمكن من تحقيق النجاحات الحالية.

واضاف روحاني: منذ بداية انتشار كورونا، تم اتخاذ قرارات في المجلس الاعلى للامن القومي، كما اتخذنا قرارات في اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إطار قرارات المجلس الاعلى للامن القومي، وقد أيدها قائد الثورة كذلك، حيث كان لديه إشراف تام بأن البلاد تمر بظروف خاصة، حيث أكد سماحته أن أي قرار تتخذه اللجنة الوطنية لإدارة كورونا ومكافحته، يجب على الجميع الالتزام به، وكان هذا هاما للغاية في نجاح إجراءات هذه اللجنة.

ولفت روحاني الى ان ايران لم تلجأ مطلقا الى القوة القسرية في مواجهة كورونا، وقد تمكنت من خلال تقديم النصائح والتعليمات للمواطنين ومن خلال تعاونهم، ان تمضي في الأمر قدما، حيث أبدى المواطنون تعاونا وبصيرة عالية في هذا المجال، الامر الذي يشير الى ان النظام الاسلامي يحظى برصيد اجتماعي عال.
رقم : 863531
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