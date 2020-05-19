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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 08:12

امريكا والصهاينة لجأوا لإيرانفوبيا لتمرير صفقة القرن

امريكا والصهاينة لجأوا لإيرانفوبيا لتمرير صفقة القرن
وقال كاظم جلالي في مؤتمر بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي للقدس يوم الإثنين ان المسلمين في جميع أنحاء العالم ينتظرون هذا العام تصريحات قائد الثورة الإسلامية لاستلام خارطة الطريق لتحرير القدس وبالتاكيد اننا لن نشهد تجمعات بمناسبة اليوم العالمي للقدس بسبب تفشي كورونا ولكن تم اعداد برامج خاصة عبر الفضاء الإلكتروني.

وقال السفير الإيراني في روسيا ان الشعب الفلسطيني المظلوم يعيش منذ سنوات تحت نير الاحتلال واضاف ان الولايات المتحدة ومن اجل دعم الكيان الاسرائيلي بادرت الى طرح صفقة القرن .

وأضاف أن الولايات المتحدة وعدت باستثمار 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية بموجب الصفقة ، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت الأموال ستذهب للشعب الفلسطيني.

وبين جلالي أن الهدف من الصفقة هو بيع أرض فلسطين ، وقال نحن نرفض خطة صفقة القرن.

وتابع ان ترامب وقادة الكيان الإسرائيلي يحاولون استغلال الوضع المتعلق بتفشي مرض كورونا لتمرير صفقة القرن وتحقيقا لهذا المارب يلجاون الى التخويف من ايران .

ورداً على السؤال حول تقییمه للحظر الاميركي على ايران قال جلالي إذا نظرنا إلى إيران ابان تفشي مرض كورونا ، نجد نقاطًا مثيرة للاهتمام. فايران كانت من بين الدول الأولى التي انتشر فيها كورونا ، بينما لم تكن لديها الخبرة الكافية للتعامل مع هذا المرض.

وتابع جلالي: "لم يكن لدينا ما يكفي من الامكانيا لمحاربة كورونا ولم نكن ننتج ما يكفي من الكمامات الطبية ، ولكننا وصلنا اليوم إلى نقطة بات بامكاننا من خلالها تصدير ألكمامات الطبية وعدة ادوية ومعدات طبية. وهذا يدل على أن إيران يمكنها الوقوف على قدميها". واستطاع العلماء والشباب الإيرانيون من تحقيق النصر.
رقم : 863538
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