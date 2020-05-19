إنتاج القمح الایراني يتخطى 14 مليون طن في 2020

وفي تصريح صحفي على هامش زيارته التفقدية لمزارع القمح في مدينتي "نير" و"اردبيل" شمال غرب ايران قال اسفندياري بور إن انتاج القمح في ايران سيتجاوز 14 مليون طن نظرا للظروف المناخية المناسبة وتنفيذ البرامج وعمليات الاشراف من قبل وزارة الجهاد الزراعي.



وأضاف منفذ المشروع الرئيس للقمح بالوزارة أن حصاد القمح قد بدا في المحافظات التسع الحارة والجافة جنوب البلاد وتم لغاية الان شراء اكثر من 1.6 مليون طن من المزارعين.



واوضح بان المساحة المزروعة بالقمح تفوق 6 ملايين هكتار وأن ثلث هذه المساحة يعتمد الزراعة الاروائية فيما البقية ديمية.

واشار الى أن حجم انتاج القمح الايراني سيفوق الحاجة المحلية خلال العام الجاري.