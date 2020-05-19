الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 10:19

فلسطينُ لن تنحني للطغاة

فلسطينُ لن تنحني للطغاة
فلسطينُ لن تنحني للطغاة
فلسطينُ يا ثورةَ الغاضبِ
ويا أملَ الصابرِ الطالبِ
فلسطينُ مِعراجُكِ المُحتَفى
بهِ مِن بعيدٍ ومِن ساقِبِ (١)
يحدِّثُنا عن رؤوفٍ سَما
على الجرحِ والألَمِ اللاغِبِ
فعادَ مكيناً إلى قومِهِ
وبيتِ اتّحادٍ على لاحِبِ
يسدِّدُ أحمدُ فيه الورى
ويُرسِلُهم لِهُدىً صائبِ
فلسطينُ يا مَعقِلَ الثائرين
على القاتلِ الكالِحِ الناهبِ
كأنّ ثراكِ عرينُ الحمى
بهِ الاُسدُ كالكوكبِ الثاقبِ
بَنُوكِ الغيارى اُولُو همَّةٍ
وحربٌ على الحاقدِ الصاخبِ
يَجُودون بالنفسِ دونَ الاُلى
وقد اتقنوا ضربةَ الضارِبِ
لواءُ فلسطينَ مستنهِضٌ
عزيمةَ مسترشِدِ غالبِ
يريدُ الحياةَ لأحبابهِ
ويأبى التذلُّلَ للقاشِبِ (٢)
أيا قدسُ يا قبلةَ الأولين
ومجتمَعَ الثائرِ الآيِبِ
أهيلي علينا مِن المكرُمات
مباركةَ الأصلِ والجانبِ
لَصبرُكِ يا قدسُ مِن أحمدٍ
وابناؤكِ صرخةُ الغاضِبِ
حُماةَ المساجدِ صُدُّوا الغزاة
وذُبّوا عن المنهلِ العاربِ
ودُوسوا على البغيِ واسترجِعُوا
مفاتيحَ بيتٍ من السالِبِ
فلسطينُ لا تقنطي فالشباب
عصيٌّ على الوَهَنِ اللازِبِ(٣)
وتلكَ انتفاضتُهُ صفعةٌ
على وجهِ مستكبِرٍ قاطِبِ
أباحَ فلسطينَ للسارقين
وللقاتلينَ وللشاغِبِ
خسِئتَ ترمبُ وبُؤ بالردى
وتبّاً لتوقيعِكَ القاصِبِ
وتعساً ليومٍ غدوتَ به
رئيساً على الملَأِ الناكِبِ
أَإِسرالُ لن تهنَأي فالاُباة
مَنيعونَ بالقادِرِ الغالِبِ
وهم صامدونَ بوجهِ العِدى
صمُوداً يُشرِّدُ بالكاذِبِ
فلسطينُ لن تنحني للطغاة
وترفُضُ اُكذوبةَ السائِبِ
ولن تمنحَ القدسَ للمعتدي
ولن تمنحَ الأرضَ للخارِبِ (٤)
فلسطينُ لن تَخضَعي اُمّةً
تذُبُّ عن الحَرَمِ الشاحبِ
عنِ القدسِ عن قبلةِ المسلمين
أحاطَ بها زُمرةُ الغاصبِ
رقم : 863566
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
19 أيار 2020
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
19 أيار 2020
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
19 أيار 2020
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
19 أيار 2020
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
19 أيار 2020
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
18 أيار 2020
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
18 أيار 2020
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
18 أيار 2020
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
18 أيار 2020
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
18 أيار 2020
القائد سليماني..شهيد القدس
القائد سليماني..شهيد القدس
16 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس
احياء يوم القدس العالمي في زمن كورونا