الإندبندنت: جونسون سيسقط قبل نهاية العام الحالي

وحسب اعتقاد الكاتب فإن "كل ما فعلته الوعود الصادقة والتحولات المتسارعة هي أنها فقط أظهرت أننا قد ابتكرنا بطريقة أو بأخرى فكرة أن نضع مهرجا بدرجة نضج عاطفي كالذي لدى طفل صغير ليكن مسؤولا عن التعامل مع أسوأ وباء في 100 عام".



ويضيف جون أنه لذلك "يتوقع أن يسقط بوريس جونسون من الحكم بحلول أعياد الميلاد. فهو لم يكن على مستوى مهمة قيادة هذا البلد."

ويعبر الكاتب عن قناعة راسخة بأنه لم يكن يجب أن يكون جونسون في هذا المكان.



ويضيف "في كل مرة أرى بوريس جونسون، أسأل نفسي متعجبا: كيف حصل على الوظيفة. ثم أتذكر أنه كان محظوظًا، ومخادعا، والحافلة الحمراء الكبيرة وما قيل عن أن هيئة الخدمة الصحية الوطنية سوف تحصل على 350 مليون جنيه إسترليني أضافيا كل أسبوع، وهو الوعد الذي لم يكن له أساس أبدا."



ويشير الكاتب بذلك إلى حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي قادها جونسون وأغرى فيها البريطانيين بالقول إن الخروج سوف يؤدي إلى حصول الهيئة، التي تعاني خفضا مربكا في التمويل، على أموال طائلة إضافية، ثم تبين لاحقا أنه هذا الوعد كان وهما.



ثم يستعرض جون بعض الأراء السلبية التي عبر هنا سابقا حلفاء جونسون الحاليون، وخصومه السابقون، ومنهم مايكل غوف، وزير شؤون مجلس الوزراء الحالي. ففي عام 2016، قال جوف، خلال حملة انتخابات زعامة حزب المحافظين، إن جونسون لا يمكنه أن يكون زعيما أو تشكيل فريق يتولى مسؤولية.



وينتقد الكاتب بحدة معالجة رئيس الوزراء لأزمة وباء فيروس كورونا.

ويقول "كل أداء متعثر خلال استجواب رئيس الوزراء ( في البرلمان)، وكل ظهور متعثر في مؤتمر إعلامي بشأن فيروس كورونا، وكل جزء من التضليل المنبعث من داونينغ ستريت، كل الوعود غير المخلصة المتعلقة "بتسريع اختبارات الفيروس" والتحولات السريعة في المواقف لا تؤدي إلا إلى تراكم أدلة على أننا ابتكرنا طريقة وضعنا بها مهرجا نضجه العاطفي هو نضج طفل صغير في موقع المسؤولية عن التعامل مع أسوأ وباء في 100 عام."



ويصف جون هذا الوضع الذي صوره بأنه جنون.



ويسأل "متى سينتهي الجنون؟"، ليجيب "أعتقد بحلول عيد الميلاد. لا أستطيع أن أقول كيف أو كيف ستكون طريقة مغادرة بوريس جونسون، لكني أعتقد أننا نستطيع جميعا أن نلاحظ أن الضغوط ستزداد حدة. وكل وفاة يمكن تجنبها، وتسمى "الوفاة الزائدة"، تمثل حجة مأساوية وقوية وساحقة في نهاية المطاف، تبرر مغادرته. سيكون هناك آلاف آخرون. هل سيصلون إلى 100 ألف؟ أسوأ سجل في أوروبا؟ هذا بالتأكيد ممكن."



ويضيف الكاتب ما يظن أنه مؤشر آخر يرجح توقعه برحيل رئيس الوزراء قريبا.



ويقول إن جونسون "يفقد ببطء الحلفاء والدعم في حزبه وبين حلفائه الإعلاميين المعتادين. والشكوك الدائمة حول الشخصية وتقييمها للأمور تعود للظهور. واستراتيجية (جونسون) للخروج (من أزمة الوباء) مبتسرة وتتسم بالفوضى، على الرغم من أنها بطيئة للغاية بالنسبة لحلفائه الطبيعيين في اليمين. ولكن الأهم هو أن الناس بدؤوا في إدراك التكلفة البشرية لفشل جونسون. لقد خذلنا. هذا هو الشيء الذي لا يغتفر."