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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 14:31

كورونا في ايران .. عشر محافظات بلا وفيات

كورونا في ايران .. عشر محافظات بلا وفيات
وقال جهانبور في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2111 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 124603 شخصا من ضمنهم 2698 في حالة حرجة ويخضعون الان للعناية المركزة.

واضاف، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 97173 شخصا.
وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، ان عدد المتوفين بلغ خلال الساعات الـ 24 الماضية 62 شخصا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 7119 شخصا.

واوضح جهانبور بانه خلال الساعات الـ 24 الماضية لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة في 10 محافظات فيما كانت هنالك حالة وفاة واحدة فقط في 6 محافظات اخرى واضاف، ان الوضع الصحي في محافظة خوزستان من حيث تفشي فيروس كورونا هو الان في الحالة الحمراء اما سائر المحافظات فاوضاعها مستقرة نسبيا.

ولفت جهانبور الى انه تم لحد الان اجراء 716 الفا و 176 اختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
رقم : 863609
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