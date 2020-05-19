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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 14:51

الأمم المتحدة: دمشق والمعارضة اتفقتا على لقاء جنيف

الأمم المتحدة: دمشق والمعارضة اتفقتا على لقاء جنيف
كما ندد مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا، غير بيدرسون، بنقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا واعتبر ان الأمر هو "مزعج بشدة".

وفيما يخص التسوية السياسية في سوريا، لفت المبعوث إلى أن الحكومة والمعارضة اتفقتا على الاجتماع في جنيف لاستئناف انعقاد اللجنة الدستورية بمجرد أن تسمح الظروف ويتحسن الوضع الناجم عن الوباء، قائلا: "الأطراف المتنازعة في سوريا اتفقت على اللقاء في جنيف لإجراء مفاوضات بشأن الدستور"، مرجحا أن يكون "هدوء القتال حاليا فرصة لبدء التئام انعدام الثقة العميق بين الطرفين".

وأضاف بيدرسن، "اتفقوا على القدوم إلى جنيف بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء لذلك، كما وافقوا على جدول أعمال للاجتماع المقبل"، ولم يذكر موعدا محددا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عقد اجتماع افتراضي للجنة الدستورية لن يكون ممكنا.

وخلال الإفادة الصحفية ذاتها،حث الولايات المتحدة وروسيا على التحدث بشأن إعطاء دفعة السلام.
رقم : 863616
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