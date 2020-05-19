الاحتلال يعتقل صحفيا فلسطينيا على حاجز بيت حانون

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة إن “الاحتلال اعتقل الصحفي محمد أبو دقة من خانيونس بعد عودته من الأردن عقب رحلة علاج بمرض السرطان”.



وأوضحت الوزارة أن “57 عالقا في الأردن قد وصلوا القطاع عبر حاجز بيت حانون وسيخضعون للحجر الصحي مدة 21 يوما”.