أحدث العناوين :
الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لـ"داعش" في جرف النصر
روحاني: حققنا النجاح بمواجهة كورونا رغم الحظر الأميركي الجائر
التواجد الاستشاري الايراني في سوريا مستمر دون أي تغيير
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
جلالي: أي مغامرة ضد ناقلات النفط الايرانية سيندم فاعلوها
نص رسالة الشهيد قاسم سليماني إلى قائد كتائب القسام
الأردن يدرس إنهاء عزل محافظات لم تشهد إصابات بكورونا
وزير الصحة اللبناني: الحل الأنسب قد يكون العزل التام
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
20 May 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 17:15
الاحتلال يعتقل صحفيا فلسطينيا على حاجز بيت حانون
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة إن “الاحتلال اعتقل الصحفي محمد أبو دقة من خانيونس بعد عودته من الأردن عقب رحلة علاج بمرض السرطان”.
وأوضحت الوزارة أن “57 عالقا في الأردن قد وصلوا القطاع عبر حاجز بيت حانون وسيخضعون للحجر الصحي مدة 21 يوما”.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
863628
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
19 أيار 2020
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
19 أيار 2020
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
19 أيار 2020
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
19 أيار 2020
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
19 أيار 2020
ماهي رسائل خطاب الأخیر للسید حسن نصر الله؟
18 أيار 2020
72 عاماً علی نکبة فلسطين؛ وعد الحرية أقرب من أي وقت مضى
18 أيار 2020
العلاقات الأردنية - ‘‘الاسرائيلية‘‘ بضوء محاولات ضم أجزاء من الضفة
18 أيار 2020
ايران والعراق واستراتيجية المصالح والاهداف
18 أيار 2020
قائد الثورة: لا مكان للامريكيين في العراق وسوريا
18 أيار 2020
القائد سليماني..شهيد القدس
16 أيار 2020
أحدث العناوين
الحشد الشعبي يعلن احباط محاولة تسلل لـ"داعش" في جرف النصر
روحاني: حققنا النجاح بمواجهة كورونا رغم الحظر الأميركي الجائر
التواجد الاستشاري الايراني في سوريا مستمر دون أي تغيير
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
جلالي: أي مغامرة ضد ناقلات النفط الايرانية سيندم فاعلوها
نص رسالة الشهيد قاسم سليماني إلى قائد كتائب القسام
الأردن يدرس إنهاء عزل محافظات لم تشهد إصابات بكورونا
وزير الصحة اللبناني: الحل الأنسب قد يكون العزل التام
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
روز قدس همچنان باید به عنوان مهمترین روز بین المللی باشد
همایش بینالمللی قدس شریف آنلاین برگزار میشود
3 سنوات وبن سلمان يحكم بالنار والانحراف
ما جديد ‘‘كورونا‘‘ في الدول الخليجية لهذا اليوم؟
دياب يناشد اللبنانيين: لا تستخفوا بالكورونا
رئيس الوزراء السوداني: حريصون على تعزيز العلاقات مع إريتريا
الاحتلال: لا قيمة لتهديدات العاهل الأردني
لبنان: إذا استمر التفلت ستفرض الحكومة إجراءات أكثر تشددا
بيلوسي تحذر ترامب من تناول عقار الملاريا
الاحتلال يعتقل صحفيا فلسطينيا على حاجز بيت حانون
الأكثر قراءة
السيد نصرالله: الإحتلال مرعوب من قوة سوريا المستقبلية
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
كورونا اللاعب الرئيسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
شحنة من العدة الطبية الايرانية لتشخيص كورونا تصل المانيا
بولندا تُبقي حدودها مغلقة حتى 12يونيو بسبب كورونا
لبنان... أعداد المصابين إلى تصاعد والأرقام صادمة
موسكو: واشنطن تحاول فرض قواعدها بالضغط على بلدان معينة
الحشد يدمر شبكة انفاق كبيرة ‘‘لداعش‘‘ في نينوى
امريكا تسجل ارقام وفيات قياسية
مجلس الامن يدرس قرار جديد حول "الهدنة العالمية"
روسيا تحذر واشنطن من تمديد حظر التسليح على ايران
سوريا .. مرسوم رئاسي بإعفاء مواد أولية مستوردة من الرسوم والضرائب
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق يشكر المتظاهرين
ماذا تفعل واشنطن وباريس شرق سوريا؟
استطلاع امريكي يكشف تزايد انخفاض شعبية ترامب
8 ملايين سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي بالمخيمات
أوروبا تسهل منح سوريا مساعدات لمكافحة كورونا
لجنة تحقيق أممية بجرائم 'داعش' في العراق تحقق تقدما
القائد سليماني..شهيد القدس
صناعي سوري يقدم خطة ذهبية لكسر العقوبات
الأخبار الساخنة
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها
لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
الأكثر بحثًا
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
إصابة “إسرائيلية” بجراح خطرة في عملية طعن
الأردن : تأجيل عقد كافة الامتحانات للطلبة
إخترنا لکم
انعقاد مؤتمر القدس الشريف الدولي عبر الفضاء الافتراضي
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس
احياء يوم القدس العالمي في زمن كورونا