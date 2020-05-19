لبنان: إذا استمر التفلت ستفرض الحكومة إجراءات أكثر تشددا

كما وأشار رئيس الحكومة حسان دياب بعد الجلسة التي انعقدت في ​القصر الجمهوري إلى أنه "لا نفهم ابدا اهمال بعض الناس بخصوص الوقاية من كورونا ونشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية، والا سنكون امام مشكلة كبيرة فحياة الناس اهم من الاقتصاد، والخوف من إنهيار المنظومة الصحية، ما يحصل مخيف ولا نتفهم عدم تحمل الناس للمسؤولية، إن حصل الإنهيار الصحي ستكون النتيجة كارثية، أطلب من القوى الأمنية التشدد بالإجراءات".



وأكدت عبد الصمد أن "الحكومة لم تأخذ أي قرار بشأن فتح الملاعب والنوادي الرياضية نظراً لخطورة الوضع".