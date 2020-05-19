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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 18:44

ما جديد ‘‘كورونا‘‘ في الدول الخليجية لهذا اليوم؟

ما جديد ‘‘كورونا‘‘ في الدول الخليجية لهذا اليوم؟
واعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 59854.

واضافت ان 9 وفيات جديدة سجلت بفيروس كورونا في السعودية ليصل إجمالي الوفيات إلى 329.

وذكرت وزارة الصحة في سلطنة عمان أنه سجلت حالة وفاة و292 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلّي للوفيات إلى 26 والإصابات إلى 5671.

وفي الكويت أعلن وزير الصحة باسل الصباح، شفاء 342 حالة من كورونا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4681.

وعادت وزارة الصحة لتعلن تأكيد إصابة 1073 حالة جديدة، وتسجيل 342 حالة شفاء، و3 حالات وفاة جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في البلاد منذ ظهور الوباء 16764، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 121 حالة.

كما أعلنت البحرين تعافي 21 حالة إضافية وتسجيل 190 حالة قائمة جديدة؛ منها 117 حالة لعمالة وافدة، و72 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة من الخارج.

وبذلك بلغ عدد المصابين في البلاد 7374، فيما وصل عدد المتعافين إلى 2952 حالة، إضافة لـ12 حالة وفاة تم تسجيلها مسبقاً.

وفي الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 873 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1214 حالة شفاء و3 وفيات.

وارتفع رصيد الإصابات بالوباء في الإمارات إلى 25063 حالة، تعافى منها 10791 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 227.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر تسجيل 1637 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وتعافي 735 شخصاً.

ووصل عدد إصابات قطر بالوباء إلى 35606 حالات، فيما بلغت حالات الشفاء 5634، واستقر عدد الوفيات عند 15 حالة.
رقم : 863636
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