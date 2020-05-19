جلالي: أي مغامرة ضد ناقلات النفط الايرانية سيندم فاعلوها

کما انه، عقب انتشار بعض التقارير حول تهديد المسؤولين الامريكيين بعرقلة مسار ناقلات الوقود الايراني المتجهة الى فنزويلا، بعث وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" رسالة (في 17 مايو / ايار ) الى الامين العام للامم المتحدة "انطونيو غوتيريش"، محذرا فيها بشان تحركات امريكا المحتملة في ارسال قوة بحرية الى منطقة الكارائيب للتدخل والاخلال في عملية نقل الوقود الايراني الى فنزويلا.



و وصف ظريف عبر رسالته الى غوتيريش التهديدات غير القانونية والخطيرة والاستفزازية من جانب امريكا بانها ضرب من القرصنة البحرية وخطر جسيم يتهدد السلام والامن الدوليين.



واكد وزير الخارجية، ان امريكا مطالبة بالكف عن بلطجتها داخل المجتمع الدولي، والامتثال الى القوانين الدولية لاسيما حرية الملاحة البحرية في المياه الحرة.