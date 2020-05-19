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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 21:21

مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو

مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
واكد القدومي أهمية الرؤية المشتركة بين أعضاء فكر ومدرسة المقاومة وعلى أهمية البرامج والفعاليات التطبيقية في مواجهة المؤامرات الاميركية والاسرائيلية.

كما اكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا ان دعوة الامام الخميني الراحل "قدس "سره" ليوم القدس العالمي جاءت لتوحيد المسلمين في قضية مركزية واحدة واشار الملا الى ان دعم الكيان الصهيوني لتنظيم داعش الوهابي أوضح دليل على تبنيه للتطرف الديني لزرع الفتنة والفرقة بين المسلمين.

بدوره أكد ممثل حركة الجهاد الاسلامي ناصر أبوشريف في مؤتمر القدس الشريف الدولي، أن مشروع الصهاينة في فلسطين مشروع فساد وإستكبار

واوضح ناصر ابوشريف في كلمة له بمؤتمر"القدس الشريف"الدولي أن من يعتقد بأن إنتماءه لمشروع الصهاينة سيجلب له العزة فهو واهم.

وشدد على أن مشروع المقاومة هو المشروع الوحيد الذي يجب أن نتبناه مع الكيان الصهيوني.

واضاف ابوشريف أن كيان الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة لايرون في من يلتصق بمشروعهم الاستيطاني في فلسطين ليس أكثر من خادم وتابع.

وينعقد المؤتمر بمشاركة علماء دين ومفكرين بمناسبة يوم القدس العالمي.
رقم : 863670
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