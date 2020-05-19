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الثلاثاء 19 أيار 2020 ساعة 22:27
روحاني: حققنا النجاح بمواجهة كورونا رغم الحظر الأميركي الجائر
إيران حققت النجاح في شتى المجالات بما فيها الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح وكذلك مواجهة كورونا رغم الحظر الأميركي الجائر.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
863689
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