وقال الحشد في بيان مقتضب، إن "قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي تحبط محاولة تسلل لفلول لعصابات “داعش” الإرهابية في ناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل".



ويعلن الحشد الشعبي بين فترة واخرى عن احباط محاولات تسلل لداعش في مناطق عدة بينها جرف النصر.