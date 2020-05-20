اطلالة للسيد نصرالله عصر الجمعة فی يوم القدس العالمي

هذا ويتحضر العالم لإحياء يوم القدس العالمي، اليوم الذي دعا إليه الإمام الخميني قدس سره قبل أكثر من أربعين عاما.. وهذا العام تحل المناسبة في ظل تحديات كبيرة تعيشها القضية الفلسطينية.