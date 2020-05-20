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يوم القدس العالمي
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الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 09:11
اطلالة للسيد نصرالله عصر الجمعة فی يوم القدس العالمي
هذا ويتحضر العالم لإحياء يوم القدس العالمي، اليوم الذي دعا إليه الإمام الخميني قدس سره قبل أكثر من أربعين عاما.. وهذا العام تحل المناسبة في ظل تحديات كبيرة تعيشها القضية الفلسطينية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
863748
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