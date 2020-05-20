شخصيات سودانية: كل مشاريع التطبيع العربية بائت بالفشل

وفي حديث صحفي أوضح الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي أنه و: "في قضية التطبيع مع "إسرائيل" فإن الشعب السوداني كما هو واضح ضد التطبيع، فالخطوات التي تمت ولقاء رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء الإسرائيلي هي خطوة مرفوضة من قبل الشعب السوداني، ولم تتقدم خطوة إلى الأمام.. فكل مشروعات التطبيع التي تمت بين العدو الصهيوني وبعض الدول العربية بائت بالفشل."



فيما صرح مؤسس هيئة علماء السودان محمد حسن طنون قائلاً: "لا ولن يطبع السودان مع إسرائيل ومع اليهود، لأن الشعب السوداني واع وعارف بأن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، .. ثانيا أن هؤلاء اغتصبوا أرضنا، واغتصبوا أقدس المقدسات بالنسبة للإسلام.. فكيف نطبع؟"

وقال المفكر الإسلامي رشاد فراج الطيب: "نحن نتوجه إلى أمتنا العربية والإسلامية بأن يزيدوا من درجة اهتمامهم بأمر القدس وأمر تحرير هذه المقدسات الشريفة."