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الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 11:22

إصابة أردني برصاص الاحتلال بزعم محاولته اجتياز الحدود

إصابة أردني برصاص الاحتلال بزعم محاولته اجتياز الحدود
وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على مواطن أردني يبلغ من العمر 49 سنة أثناء دخوله فلسطين المحتلة.

وذكرت أنه تم نقل المصاب إلى إحدى المستشفيات في كيان الاحتلال.

ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني إنه شب حريق في المكان بعد إطلاق النار في منطقة سمخ جنوبي بحيرة طبرية عند الحدود الأردنية .
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن قوة من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المواطن الأردني (49 عاما) في منطقة الباقورة، وأنه كان يحاول تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

ونُقل المواطن الأردني الجريح إلى مستشفى بورية قرب طبرية، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة.

وانسحبت إسرائيل من الباقورة في تشرين الثاني الماضي، وذلك بموجب قرار الحكومة الأردنية بعدم تمديد اتفاقية استئجار الباقورة والغمر، واستعادتهما، بعد أن استأجرتهما إسرائيل بموجب اتفاقية سلام بين الجانبين، في عام 1994. كما انسحبت من منطقة الغمر، نهاية نيسان الماضي.
رقم : 863788
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