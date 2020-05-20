الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 11:37

حماس تكشف عن تفاصيل اقتحام موقع ’أبو مطيبق’

حماس تكشف عن تفاصيل اقتحام موقع ’أبو مطيبق’
وأسفرت عملية الإنزال حينها عن مقتل (7) جنود إسرائيليين، بينهم ضابط كبير في سلاح المدرعات، واغتنام قطعتي سلاح من نوع M16، ثم عاد المنفذون إلى قواعدهم "قزدرة" من فوق الأرض.

وخلال العملية شارك الشهيد في إسناد وتأمين زمرة الهندسة والتخريب التي اقتحمت الموقع ودمرت الأجهزة العسكرية بنجاح.

وستكشف كتائب القسام عن تفاصيل جديدة وحصرية ومقاطع حية للشهيد خلال مشاركته في عملية اقتحام موقع أبو مطيبق العسكري خلال حفل تأبين الشهيد.

وتدرج القائد الميداني في صفوف كتائب القسام، فكان أحد أفراد وحدة الدروع، ثم تولى إمارة مجموعة قسامية، ولبسالته وكفاءته القتالية تم تكليفه بقيادة فصيل قسامي.

وقالت القسام إن الكتمان والسرية والروح التعرضية العالية، تلك بعض من الصفات التي كانت تميز شهيدنا أحمد في حياته الجهادية، كما تميز بقدراته العسكرية وانضباطه الشديد، والسمع والطاعة لأوامر قيادته العسكرية، وكان من السباقين في أي مهمة يطلب لها.

وشارك الشهيد في الرباط على الثغور والحراسة في المناطق الداخلية، وفي حفر الأنفاق القسامية الدفاعية والهجومية.

كما شارك مع إخوانه من وحدات الاستشهاديين في الكمائن المتقدمة قرب الخط الزائل لصد تقدم القوات الإسرائيلية الخاصة.

وشارك في صد العدوان على قطاع غزة في معركتي حجارة السجيل 2012م، والعصف المأكول 2014م. وعمل قائداً لإحدى فصائل الضبط الميداني في لواء الوسطى.

وقبل أسبوعين من استشهاده شعر الشهيد أبو معيلق بألم في صدره أدخل على إثره المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، حتى لقي ربه شهيداً بإذن الله عز وجل فجر الاثنين الموافق 18-5-2020م.
شاهد: حماس تكشف عن تفاصيل اقتحام موقع ’أبو مطيبق’
رقم : 863801
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
20 أيار 2020
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
20 أيار 2020
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
20 أيار 2020
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
20 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
20 أيار 2020
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
19 أيار 2020
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
19 أيار 2020
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
19 أيار 2020
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
19 أيار 2020
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
19 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس