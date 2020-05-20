حماس تكشف عن تفاصيل اقتحام موقع ’أبو مطيبق’

وأسفرت عملية الإنزال حينها عن مقتل (7) جنود إسرائيليين، بينهم ضابط كبير في سلاح المدرعات، واغتنام قطعتي سلاح من نوع M16، ثم عاد المنفذون إلى قواعدهم "قزدرة" من فوق الأرض.وخلال العملية شارك الشهيد في إسناد وتأمين زمرة الهندسة والتخريب التي اقتحمت الموقع ودمرت الأجهزة العسكرية بنجاح.وستكشف كتائب القسام عن تفاصيل جديدة وحصرية ومقاطع حية للشهيد خلال مشاركته في عملية اقتحام موقع أبو مطيبق العسكري خلال حفل تأبين الشهيد.وتدرج القائد الميداني في صفوف كتائب القسام، فكان أحد أفراد وحدة الدروع، ثم تولى إمارة مجموعة قسامية، ولبسالته وكفاءته القتالية تم تكليفه بقيادة فصيل قسامي.وقالت القسام إن الكتمان والسرية والروح التعرضية العالية، تلك بعض من الصفات التي كانت تميز شهيدنا أحمد في حياته الجهادية، كما تميز بقدراته العسكرية وانضباطه الشديد، والسمع والطاعة لأوامر قيادته العسكرية، وكان من السباقين في أي مهمة يطلب لها.وشارك الشهيد في الرباط على الثغور والحراسة في المناطق الداخلية، وفي حفر الأنفاق القسامية الدفاعية والهجومية.كما شارك مع إخوانه من وحدات الاستشهاديين في الكمائن المتقدمة قرب الخط الزائل لصد تقدم القوات الإسرائيلية الخاصة.وشارك في صد العدوان على قطاع غزة في معركتي حجارة السجيل 2012م، والعصف المأكول 2014م. وعمل قائداً لإحدى فصائل الضبط الميداني في لواء الوسطى.وقبل أسبوعين من استشهاده شعر الشهيد أبو معيلق بألم في صدره أدخل على إثره المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، حتى لقي ربه شهيداً بإذن الله عز وجل فجر الاثنين الموافق 18-5-2020م.