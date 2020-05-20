أنصار الله: السعودية تعمل لتقديم الأمة خدمة ‘‘لإسرائيل‘‘

وقال عبدالسلام : "كل الصفقات لم تتمكن من طمس قضية فلسطين، وإسرائيل لا زالت العدو الأول للأمة"، لافتاً أن "لا مشروع للسعودية إلا أن تقدم الأمة على طبق من ذهب خدمة لأمريكا وإسرائيل".



وشدد عبدالسلام أن "على محور المقاومة الاصطفاف على كافة المستويات لمواجهة الأعداء"، مشيراً إلى أن الحرب على اليمن وسوريا والعراق واغتيال الحاج قاسم سليماني وحصار إيران بسبب المواقف المشرفة تجاه قضايا الأمة المركزية.



كما أكد أن المشاركة الإسرائيلية بالغارات والدعم اللوجيستي في العدوان على اليمن بات أمراً معروفا، وأن المخابرات الإسرائيلية تعمل في ذات السياق.



وأشار إلى موقف اليمن تجاه فلسطين قائلاً: "نحن في اليمن متقدمون في الموقف والفعل فالمقاطعة للبضائع فاعلة لدينا أكثر من غيرنا بالإضافة إلى التعبئة الثقافية".