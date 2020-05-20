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الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 11:57

تحطم مقاتلة "إف-35" بولاية فلوريدا الأمريكية

تحطم مقاتلة "إف-35" بولاية فلوريدا الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية تحطم مقاتلة من طراز "إف 35" تابعة للقوات الجوية، بولاية فلوريدا.

وأفاد بيان صادر عن قاعدة "إغلين" الجوية، أن المقاتلة تتبع للأسطول الـ58، وأنها سقطت حوالي الساعة التاسعة والنصف بالتوقيت المحلي، مساء الثلاثاء، بينما كانت تستعد للهبوط بعد إجرائها طلعة تدريبية روتينية.

وأضاف البيان أن قائد الطائرة أنقذ نفسه من الحادث بواسطة مقعد النجاة.

وأشار البيان إلى أن السلطات فتحت تحقيقا حول الحادث.

وتعد الحادثة الثانية من نوعها في أقل من أسبوع، حيث شهدت القاعدة الجوية ذاتها، الجمعة، تحطم مقاتلة من طراز " إف 22"، بعد إقلاعها بفترة وجيزة لدى إجرائها طلعة تدريبية روتينية.
رقم : 863811
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