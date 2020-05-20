الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 12:33

موقع للاحتلال الصهيوني يحدد المنتصر والمهزوم في الحرب السورية

موقع للاحتلال الصهيوني يحدد المنتصر والمهزوم في الحرب السورية
ونقل الموقع الاسرائيلي معلوماته من كتاب إسرائيلي صدر مؤخرا والذي قام بتأليفه البروفيسور أيل زيسار الأكاديمي بجامعة تل أبيب.

وذكر "زيسار يضع الرئيس السوري بشار الأسد على رأس المنتصرين في هذه المعركة المستمرة منذ أعوام، وإلى جانبه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى كل من إيران ومنظمة حزب الله اللبنانية"، لافتا "من بين الخاسرين في تلك الحرب، يذكر الأكاديمي الإسرائيلي الولايات المتحدة والسعودية وقطر".

وتحدث زيسار عن المساعدات التي قدمتها تل أبيب؛ للجماعات والتنظيمات السورية بدءا من 2013، كما يشير إلى تغير موقف "إسرائيل" بعد وصول قوات سورية إلى هناك، حيث سارعت تل أبيب إلى إجراء تفاهمات مع موسكو بالأخص فيما يتعلق بالمجال الجوي، وزاد التنسيق العسكري بينهما .

وذكر ايضا النهاية الوشيكة للحرب في سوريا جعلت بعض الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب ضيعت فرصة توجيه ضربة قاصمة لمحور المقاومة والتدخل بشكل أكبر في سوريا، إلا أن وصول الروس خلق واقعا جديدا هناك، ومن ثم كان لابد من إقامة تنسيق قوي بين "إسرائيل" وروسيا بحسب الكتاب.
رقم : 863817
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
20 أيار 2020
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
20 أيار 2020
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
20 أيار 2020
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
20 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
20 أيار 2020
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
19 أيار 2020
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
19 أيار 2020
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
19 أيار 2020
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
19 أيار 2020
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
19 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس