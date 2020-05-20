الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 12:36

روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا

روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اننا خلال فترة الثلاثة اشهر تقدمنا الى الامام خطوة خطوة ولم نتراجع وقد بلغنا حدود احتواء المرض تقريبا الا ان المسافة امامنا طويلة حتى نهاية الطريق.

واكد بان الطريق الذي اخترناه لم يكن الحجر الصحي الاجباري بل سياسة المشاركة وبصورة طوعية واضاف، لقد طلبنا من المواطنين الدعم والمساعدة لياتوا الى الساحة وللانصاف فقد ساعدوا وتعاونوا بصورة جيدة ولبوا طلب الاطباء والكوادر الطبية والمتخصصين والمسؤولين ولابد لنا من مواصلة هذا الطريق.

واكد ضرورة مواصلة التزام التوصيات الصحية والاجراءات الاحترازية اللازمة للوصول الى نهاية الطريق باقل الخسائر والاضرار الممكنة واضاف، ان مسار مكافحة كورونا في البلاد طويل ويتطلب الهمة العالية ودعم البعض للاخر والتزام جميع التوصيات الصحية للعبور من هذا الطريق الصعب باقل الخسائر الممكنة.

كما اكد مواصلة الحكومة دعمها حد الامكان للمواطنين الذين واجهوا الكثير من المشاكل خلال هذه الفترة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال الرئيس روحاني، اننا ومن خلال التعاون ودعم بعضنا للبعض سنتجاوز هذه المرحلة، واولئك الذين تآمروا ضدنا وفرضوا كل هذه الضغوط على شعبنا هم اليوم الدولة الاكثر تورطا بالمشاكل.

وحول مشاكل اميركا اليوم قال، ان مسؤولي البيت الابيض يعانون اليوم من اسوا الظروف السياسية واسوا الظروف لادارة الدولة واكثر الخلافات الداخلية وهم قدموا اسوا ادارة لفيروس كورونا في العالم واثبتوا مدى عجزهم في هذا المجال.

وبشان ادعاء اميركا مساعدتها للدول الاخرى التي تعاني من فيروس كورونا قال، لقد قرات في الاخبار بان دولة ما طلبت من اميركا مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا حيث قال الاميركيون بكل فخر ومباهاة باننا سنقدم مائة جهاز فنتيلاتور (تنفس اصطناعي) لتلك الدولة ونوفر المال اللازم لذلك من المصدر الفلاني... مائة فنتيلاتور!؟ هذا هو حجم انتاج شركة معرفية لدينا في 3 ايام.
رقم : 863818
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
20 أيار 2020
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
20 أيار 2020
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
20 أيار 2020
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
20 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
20 أيار 2020
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
19 أيار 2020
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
19 أيار 2020
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
19 أيار 2020
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
19 أيار 2020
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
19 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس