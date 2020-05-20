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الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 16:00

الجيش الليبي: دمرنا 4 منظومات بانتسير تابعة لحفتر

الجيش الليبي: دمرنا 4 منظومات بانتسير تابعة لحفتر
جاء ذلك وفق تصريح المتحدث باسم الجيش محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي أطلقتها الحكومة لمواجهة هجمات قوات خليفة حفتر، على طرابلس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الجيش تدمير 3 منظومات “بانتسير”، اثنتان في مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وثالثة في منطقة الوشكة قرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).

ولاحقا، قال قنونو: “عدد منظومات بانتسير، التي نجحت قواتنا في استهدافها منذ فجر (الأربعاء) وصل حتى الآن إلى 4 منظومات، 3 في ترهونة وواحدة في الوشكة”.

وكان عبد المالك المدني، المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية “بركان الغضب”، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم، عن تدمير منظومة بانتسير لقوات حفتر في ترهونة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الخسائر التي مُنيت بها القوات التابعة حفتر، في الفترة الأخيرة، في المنطقة الغربية من ليبيا، أحدثها سيطرة القوات الحكومية، الإثنين، على قاعدة “الوطية” الاستراتيجية غرب العاصمة طرابلس.

وبعد انسحاب قوات حفتر من القاعدة سيطرت القوات الحكومية على منظومة دفاع جوي مماثلة لتلك التي دمرتها اليوم.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.
رقم : 863857
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