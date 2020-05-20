الصين: التعاون مع ايران امر منطقي وقانوني

واشارت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها الى الحظر الاميركي الاخير ضد شركة صينية، وطالبت بالالغاء الفوري للحظر اللاقانوني الاميركي ضد الشركات الصينية واضافت، ان التعاون مع ايران في اطار القوانين الدولية يعد امرا منطقيا وقانونيا ولا بد من الحفاظ عليه.



وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت حظرا على شركة صينية بعد اتهامها بالتعاون مع شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"،المدرجة ضمن ما يسمى بالقائمة السوداء للعقوبات الأميركية.



وقالت الخزانة الأميركية في بيان إن شركة "شنغهاي سانت لوجيستيكس" عملت وكيلاً لشركة "ماهان إير" في المدينة الصينية وقدمت لها خدمات إدارية.