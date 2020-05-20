قيادي في حركة حماس: فلسطين تواجه وباء الاحتلال منذ 1948

‏جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية لأساتذة الجامعات بعنوان "فلسطين في ظل الجائحة"، بمناسبة يوم القدس العالمي.



‏وقال الزهار: إن الفرصة مناسبة لتوحيد الأمة العربية والإسلامية واستعادة دورها تجاه القضية الفلسطينية، ومواجهة المشاريع الأمريكية لتصفية القضية المركزية للأمة.



‏وطالب العرب والمسلمين وأحرار العالم العمل من أجل تحرير فلسطين، وإزالة الظلم والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات.



وحول تطورات مكافحة جائحة كورونا في فلسطين، أشار الزهار إلى نجاح تجربة قطاع غزة في الحماية من الوباء.



وحذّر من ‏خطورة الوضع الصحي على حياة الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال؛ جراء الوباء ‏وما يواجهون من إجراءات تعسفية تعرضهم لخطر الإصابة به، مطالباً بالعمل الجاد والضغط للإفراج عنهم.