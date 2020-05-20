الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 17:12

قيادي في حركة حماس: فلسطين تواجه وباء الاحتلال منذ 1948

قيادي في حركة حماس: فلسطين تواجه وباء الاحتلال منذ 1948
‏جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية لأساتذة الجامعات بعنوان "فلسطين في ظل الجائحة"، بمناسبة يوم القدس العالمي.

‏وقال الزهار: إن الفرصة مناسبة لتوحيد الأمة العربية والإسلامية واستعادة دورها تجاه القضية الفلسطينية، ومواجهة المشاريع الأمريكية لتصفية القضية المركزية للأمة.

‏وطالب العرب والمسلمين وأحرار العالم العمل من أجل تحرير فلسطين، وإزالة الظلم والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات.

وحول تطورات مكافحة جائحة كورونا في فلسطين، أشار الزهار إلى نجاح تجربة قطاع غزة في الحماية من الوباء.

وحذّر من ‏خطورة الوضع الصحي على حياة الأسرى، وخاصة الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال؛ جراء الوباء ‏وما يواجهون من إجراءات تعسفية تعرضهم لخطر الإصابة به، مطالباً بالعمل الجاد والضغط للإفراج عنهم.
رقم : 863867
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
20 أيار 2020
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
20 أيار 2020
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
20 أيار 2020
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
20 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
20 أيار 2020
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
19 أيار 2020
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
19 أيار 2020
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
19 أيار 2020
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
19 أيار 2020
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
19 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس