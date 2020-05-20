الهمس حول زوال 'اسرائيل' بات يسمع في شوارع تل أبيب

طهران (اسلام تايمز) - أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أن انتفاضة الشعب الفلسطيني اتسعت الى خارج الاراضي المحتلة ودخلت مرحلة مصيرية، معتبرا أن الهمس حول زوال "اسرائيل" بات يُسمع في شوارع تل أبيب.