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يوم القدس العالمي
0
الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 17:16
اللواء باقري:
الهمس حول زوال 'اسرائيل' بات يسمع في شوارع تل أبيب
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
863870
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