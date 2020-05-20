تركيا ‘‘لاسرائيل‘‘: الاحتلال والضم كلهما جريمة

وقال قالن في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" : "نرفض المخططات الإسرائيلة الساعية لضم الضفة الغربية، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضدها".



وأضاف: "الاحتلال والضم كلهما جريمة. وتركيا ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد سياسة احتلال وضم الأراضي الفلسطينية".



والأحد، قال رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.



وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسه.