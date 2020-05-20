جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأربعاء مع وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون، حيث اطلعها على آخر المستجدات السياسية، خاصة إعلان القيادة الانفكاك من كل اتفاق مع "إسرائيل".



وقال اشتية: "قررنا الانفكاك من كل اتفاق مع إسرائيل لأنها أعلنت في العديد من المناسبات بانها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي كافة الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين".



وطالب اشتية المجتمع الدولي الذي استثمر كثيرا في عملية السلام والمفاوضات ان يقوم بدوره في محاسبة إسرائيل لتنكرها لكل هذه الاتفاقيات.



وأشار اشتية الى إجراء سلسلة من الاتصالات الداخلية لبحث تنفيذ القرار السياسي بوقف الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى إجراء سلسلة من الاتصالات واللقاءات مع العديد من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية العربية والدولية.