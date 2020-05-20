الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 أيار 2020 ساعة 20:23

حماس تعقب على قرار عباس بشأن الاتفاقيات مع ‘‘إسرائيل‘‘

حماس تعقب على قرار عباس بشأن الاتفاقيات مع ‘‘إسرائيل‘‘
وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن قيادتها تابعت خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم أمس، الذي ألقاه في رام الله، واستمعت لما أعلنه من مواقف حول "صفقة القرن"، والمخطط الصهيوني المدعوم أمريكياً لضم الضفة الغربية.

وأشارت الحركة، إلى أنه على الرغم من تكرار هذه المواقف في مناسبات عديدة، فإن الحركة ترى في تجديد إعلان التحلّل من اتفاقية أوسلو، وما يترتب عليها من اتفاقيات أمنية وسياسية، وعلى رأسها التنسيق الأمني مع الاحتلال توجّها يحتاج إلى ترجمة حقيقية على الأرض عبر خطوات واضحة ومحددة.

وأوضحت "حماس"، أن هذا التوجّه يؤكّد صوابية مواقف الحركة وقوى المقاومة من هذا الاتفاق المشؤوم قبل 27 عاماً، مشيرةً إلى أنه توجًّه يفرض ضرورة الخروج من عبثية نهج المفاوضات العقيم.

ودعت الحركة، رئيس السلطة وقيادة حركة فتح إلى المسارعة في تنفيذ هذا التوجّه في مساحاته الميدانية والقانونية والسياسية والنضالية، وإلى عقد اجتماع الإطار القيادي المقرّر ، الذي تم الاتفاق عليه سابقا، أو أي اجتماع آخر يضمّ الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بعيدا عن ضغط وسيطرة الاحتلال، للتباحث والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الخطيرة المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وجددت الحركة تأكيدها، على أن مواجهة مشروع الضم وصفقة القرن تتطلّب برنامجا وطنيا نضاليا في كل المجالات، من خلال خطة متكاملة متفق عليها من قبل قيادات الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية كافة.

وشددت الحركة، على مضيها في تبنيّ موقف الشعب الفلسطيني المبني على مقاومة الاحتلال، بكل الأشكال والاساليب، داعيةً شعبنا في كل مكان للاستعداد لهذه المرحلة الحسّاسة والخطيرة.
رقم : 863894
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
20 أيار 2020
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
20 أيار 2020
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
20 أيار 2020
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
20 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
20 أيار 2020
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
19 أيار 2020
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
يوم القدس العالمي.. أبرز الاحداث التي وقعت بالأراضي الفلسطينية
19 أيار 2020
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
مصير جنوب اليمن الغامض في نار الحرب
19 أيار 2020
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
القضية الفلسطينية.. بين نكبة 48 وأمل 79
19 أيار 2020
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
روحاني:دعم القائد حقق لنا النجاح الحالي بمكافحة كورونا
19 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس