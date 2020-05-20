الوفاق الليبية تقصف عددا من آليات قوات حفتر بالطيران

وفي تصريحات نقلها موقع قناة ليبيا الأحرار، أكد بيت المال أن خسائر ما أسماها "ميليشيات حفتر" تمثلت بـ "عربة 23 وعربة 106 وعربة ذخيرة وعربتان أخريان، إلى جانب قتل وجرح العديد من العناصر".



وكان الناطق الرسمي باسم قوات حفتر أحمد المسماري، قد أعلن، في وقت سابق، "انسحاب قوات الجيش الليبي بدءا من اليوم من محيط طرابلس لمسافة 2 إلى 3 كيلومترات على جميع الجبهات".



وتوالت الأحداث في الأيام والساعات الأخيرة، فقد أعلنت قوات الوفاق، صباح اليوم الأربعاء، مواصلة التقدم نحو تحرير الأصابعة والتي تبعد (100 كم جنوب غرب طرابلس) وسط اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر.