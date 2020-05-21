آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود

طهران (اسلام تايمز) - قال قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي ( دام ظله) في تغريدة على "تويتر"، يوم الأربعاء، إن محو دولة إسرائيل لا يعني محو اليهود.