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الخميس 21 أيار 2020 ساعة 08:55

آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود

آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
وأضاف "نحن لا شأن لنا بالشعب اليهودي.. محو إسرائيل يعني أن يختار المسلمون والمسيحيون واليهود الفلسطينيون حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الغرباء والأوباش أمثال نتنياهو".

وتابع قائلا: "هذا معنى محو إسرائيل، وهذا ما سيحصل".
رقم : 863989
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