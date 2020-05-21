أحدث العناوين :
ترجيحات باعادة فرض الحظر الشامل في عموم محافظات العراق
حملة للمشاركة في المسيرة الافتراضية المليونية في يوم القدس العالمي
اليمن.. إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشار كورونا
فلسطين ترفض مساعدات اماراتية لمرورها ‘‘بتل ابيب‘‘
الحكومة اللبنانية تحذر من أزمة غذائية كبيرة في البلد
دياب : الحكومة اصلحت السكة وتستعد لوضع القطار عليها
لن ندع الابتسامة ترتسم علی وجوه مستبدي البیت الابیض
موسكو وأنقرة تؤكدان على أهمية وقف القتال في ليبيا
وزير مصري يتحدث عن 71 ألف حالة كورونا
إصابة شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
21 May 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الخميس 21 أيار 2020 ساعة 08:55
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
وأضاف "نحن لا شأن لنا بالشعب اليهودي.. محو إسرائيل يعني أن يختار المسلمون والمسيحيون واليهود الفلسطينيون حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الغرباء والأوباش أمثال نتنياهو".
وتابع قائلا: "هذا معنى محو إسرائيل، وهذا ما سيحصل".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
863989
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
21 أيار 2020
استنهاض راية القدس وخوف الشعوب العربية
21 أيار 2020
آية الله خامنئي: زوال ‘‘اسرائيل‘‘ لا يعني زوال اليهود
21 أيار 2020
الرئیس روحاني: نحن دائما إلی جانب المظلومین في العالم
20 أيار 2020
روحاني: بلغنا مرحلة احتواء فيروس كورونا تقريبا
20 أيار 2020
القائد سليماني: الدفاع عن فلسطين شرفٌ وعزّة لنا
20 أيار 2020
مجلس خبراء القيادة: يوم القدس هو يوم الوعد الإلهي بزوال ‘‘اسرائيل‘‘
20 أيار 2020
طهران: الكيان الصهيوني ولد من رحم الارهاب
20 أيار 2020
مشاركة 18 بلداً بمؤتمر القدس الشريف الافتراضي في ايران
20 أيار 2020
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
20 أيار 2020
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
19 أيار 2020
بالصور: مؤتمر القدس الشريف الدولي الافتراضي في ايران
19 أيار 2020
أحدث العناوين
ترجيحات باعادة فرض الحظر الشامل في عموم محافظات العراق
حملة للمشاركة في المسيرة الافتراضية المليونية في يوم القدس العالمي
اليمن.. إجراءات احترازية للوقاية والحد من انتشار كورونا
فلسطين ترفض مساعدات اماراتية لمرورها ‘‘بتل ابيب‘‘
الحكومة اللبنانية تحذر من أزمة غذائية كبيرة في البلد
دياب : الحكومة اصلحت السكة وتستعد لوضع القطار عليها
لن ندع الابتسامة ترتسم علی وجوه مستبدي البیت الابیض
موسكو وأنقرة تؤكدان على أهمية وقف القتال في ليبيا
وزير مصري يتحدث عن 71 ألف حالة كورونا
إصابة شاب فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال
الشيخ نبيل قاووق: القدس ليست غريبة ووحيدة
نائب فلسطيني: السلطة مكبلة وضعيفة ويجب وقف التنسيق
بكين تحتج على تصريح بومبيو بشأن حقوق الإنسان في هونغ كونغ
الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى
الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
صيانة الدستور يؤيد مشروع التصدي لعدائية ‘‘اسرائيل‘‘
إيطاليا تعلن موعد إعادة فتح المطارات
موريتانيا تسجل 10 حالة اصابة جديدة بكورونا
الخارجية الايرانية: ‘‘صفقة القرن‘‘ تظهر مكر الأميركيين
بعد 41 عاماً.. ايران لازالت على العهد مع فلسطين
الأكثر قراءة
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
الحشد يدمر شبكة انفاق كبيرة ‘‘لداعش‘‘ في نينوى
استهداف سيارة مسؤول في ‘‘قسد‘‘ بعبوة ناسفة بريف الرقة
الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية شرق صلاح الدين
الفلسطينيون بسوريا يؤكدون حقهم بالعودة
بالصور.. الحشد يعزي باستشهاد 4 من مقاتليه في ديالى
القائد سليماني..شهيد القدس
الحشد الشعبي يشن عملية استباقية في محافظة بابل
الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ‘‘داعش‘‘ غربي الأنبار
الصحة السورية تعلن تخريج 4224 شخصاً من مراكز الحجر الصحي
الجيش السوري و‘‘النصرة‘‘ يتبادلان الأسرى بريف حلب
الأمن اللبناني يعزل بلدة بسبب تفشي كورونا
طيران العدوان يشن 1068 غارة على اليمن من 9 أبريل حتى الان
مسؤولون عراقيون يؤكدون شل حركة ‘‘داعش‘‘ في كركوك
تركيا: سياسة الضم ‘‘الإسرائيلية‘‘ هي دعوة لصراعات جديدة بالمنطقة
البرازي يؤدي اليمين الدستورية..ماذا قال الأسد بعد مراسم اليمين؟
سوريا.. افتتاح عدد من المراكز الخدمية في خان شيخون بإدلب
القوات اليمنية تسيطر على مواقع استراتيجية وسط البلاد
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
وزير المالية السوري يعلن عن نظام ضريبي جديد
الأخبار الساخنة
روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها
لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
الأكثر بحثًا
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
إصابة “إسرائيلية” بجراح خطرة في عملية طعن
الأردن : تأجيل عقد كافة الامتحانات للطلبة
إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس