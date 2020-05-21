المبعوث الأميركي لأفغانستان: طالبان تعهدت الالتزام بالاتفاق

وأضاف خلیل ‌زاد، أنه أجرى ثلاثة اجتماعات بناءة مع كل من الملا بدر، وأعضاء اللجنة السياسية لطالبان.وتناول الطرفان مسار المفاوضات بين الأطراف الأفغانية الفاعلة، وانسحاب القوات الأميركية، وجهود مكافحة الإرهاب، ومساعي وقف إطلاق النار، حسب تعبيره.وأضاف خلیل ‌زاد، أن جميع الأطراف لديها متطلبات كإفراج كل من الحكومة الأفغانية وطالبان عن المساجين.وأبلغ خلیل ‌زاد قلق الولايات المتحدة بشأن مواطنيها المختطفين مثل مارك فريريكس وبول أوفربي، بالإضافة إلى هجمات طالبان الأخيرة على مناطق كوندوز، وغازني.واختتم المبعوث الأميركي تغريداته بالقول "إن طالبان قد أظهرت التزامها بالاتفاق وتعهدت بتنفيذه".وكانت واشنطن وكابول قد أعلنتا في بيان مشترك في فبراير الماضي، سحب الولايات المتحدة وحلفائها جميع قواتها من أفغانستان خلال 14 شهرا، في حال التزام طالبان بالاتفاق.وبموجب الاتفاق، الذي وقع في العاصمة القطرية الدوحة، يغادر آلاف الجنود الأميركيين أفغانستان بشكل تدريجي بعد أكثر من 18 عاما، مقابل عدد من الضمانات الأمنية من طالبان وتعهد بإجراء محادثات مع حكومة كابول.