الخارجية الايرانية: ‘‘صفقة القرن‘‘ تظهر مكر الأميركيين

وكتبت الخارجية الايرانية في بيان مقتضب على شبكات التواصل الاجتماعي اليوم الخميس عشية احياء مراسم ذكرى يوم القدس العالمي، أن ما تسمى بصفقة القرن تظهر مكر الاميركيين ، حيث إنهم وبجانب الصهاينة تساموا على شيء لايتعلق بهم.



وأضافت أن فلسطين للفلسطينيين وهم من يقررون مصیرها. من أنتم لكي تقرروا على أرض ومنازل الاخرين؟



يذكر أن ادارة الرئيس الاميركي طرحت خطة "سلام" تستهدف تصفية القضية الفلسطينة سميت بـ "صفقة القرن"، حيث لم تلقى ترحيبا دوليا باستثناء بعض الدول منها السعودية، لعدم موضوعيتها وانحيازها الاعمى للكيان الاسرائيلي.