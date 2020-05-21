الرئيس روحاني يدشن مشاريع عمرانية وصناعية كبرى

جاء ذلك عبر مراسم افتتاح مشاريع بقطاع المياه والزراعة بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) وبدء العمليات التنفيذية لتركيب منصة وتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر.



واوضح روحاني أن تدشين المشاريع الوطنية الكبرى في مجال المياه والكهرباء والزراعة والطاقة والنفط بجانب مشروع احياء 46 الف هكتار من اراضي سيستان وبلوشستان_، من المشاريع التي تتم متابعتها بانتظام.



وأشار الى أن اليوم تم تدشين 32 الف هكتار من مشروع احياء اراضي سيستان وبلوشستان، وأن محاصيل هذا المشروع سيتاح لاهالي المنطقة والبلاد.



من جهة ثانية اعتبر أن تنفيذ وزارة الطاقة مشاريع بالمحافظة بقيمة 3.56 تريليون ريال (رسميا الدولار = 42 الف ريال) مهمة للغاية ايضا.



وأعرب روحاني عن خالص شكره لقائد الثورة الاسلامية، لموافقته المستمرة ومنذ عام 2014 باستقطاع اعتمادات من الصندوق الوطني للتنمية لتمويل مشاريع المياه والتربة.