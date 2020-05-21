بكين تحتج على تصريح بومبيو بشأن حقوق الإنسان في هونغ كونغ

وقال بيان وزعته اليوم الخميس، مفوضية الخارجية الصينية في هونغ كونغ: "نعرب عن احتجاجنا الشديد، بخصوص الاتهامات الدورية التي تصدر عن سياسيين أمريكيين، ومن ضمنهم بومبيو والسناتور الجمهوري مارك روبيو، ضد الحكومة المركزية في الصين وضد إدارة هونغ كونغ.



هذه الاتهامات التي تفتقد لأي حجج عقلانية، تزيد من الضغط، لتبرير الأعمال غير القانونية للراديكاليين الذين يعارضون الصين".



وتشير وثيقة الخارجية الصينية، إلى أن أي تشريع معتمد في الولايات المتحدة بشأن "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ" يجب أن يعتبر بمثابة تدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين.



وقالت: "نريد أن نقول لبومبيو مباشرة، إن الحكومة الصينية ستحرص بقوة على ترسيخ السيادة الوطنية والأمن والتنمية في بلدنا، وتعارض الصين بشكل قاطع تدخل القوى السياسية الخارجية تحت أي ذريعة".



وكان بومبيو، قال يوم الأحد الماضي، إن السلطات الأمريكية سترد على أي قرار تتخذه السلطات الصينية إذا تم انتهاك الاستقلالية والحريات في هونغ كونغ.



وأضاف أن ذلك "سيؤثر حتما على تقييم مبدأ "دولة واحدة - بنظامين"، وطالب بومبيو سلطات بكين "بعدم التدخل في عمل الصحفيين الأمريكيين" في هونغ كونغ.