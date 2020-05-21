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الخميس 21 أيار 2020 ساعة 13:30

وزير مصري يتحدث عن 71 ألف حالة كورونا

وزير مصري يتحدث عن 71 ألف حالة كورونا
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خالد عبد الغفار، اليوم الخميس، إن تحليل البيانات يعتمد على التنبؤ المستقبلي الخاص بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن نقطة الانعطاف تكون عند الوصول إلى نقص حالات الإصابة بالكورونا أو اختفائها تماما.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته بمشروع "بشاير الخير 3" في مدينة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه "لا داعي للقلق على الإطلاق من تسجيل 500 إلى 1000 حالة إصابة يومية بفيروس كورونا، لأنه ليس مقياسا على الإطلاق على زيادة معدلات انتشار الفيروس".

وأكد أنه يوجد سيناريو افتراضي لمعدلات الإصابة بفيروس "كورونا" في مصر، قائلا: "إحنا مش 14 ألف حالة، إحنا 71 ألف حالة".

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن "مصر ستصل لتسجيل 20 ألف حالة إصابة بكورونا يوم 28 مايو المقبل"، موضحا: "نصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل صفر إصابات".

وأضاف أن الوزارة تقوم برصد تحركات المواطنين والتجمعات السكانية عبر صور الأقمار الصناعية لمعرفة انتقال الفيروس بين الأشخاص، فضلا على أنهم يقومون بدراسة انبعاثات النيتروجين للتعرف على أماكن التجمعات.

وسجلت مصر، أمس الأربعاء، أعلى معدل يومي من إصابات فيروس كورونا المستجد، وذلك بتسجيل 745 حالة إيجابية جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في مصر إلى 14229. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في البيان اليومي لها، عبر موقع "فيسبوك"، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 666 حالة وفاة.
رقم : 864056
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