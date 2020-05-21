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الخميس 21 أيار 2020 ساعة 13:35
الرئيس حسن روحاني..

لن ندع الابتسامة ترتسم علی وجوه مستبدي البیت الابیض

لن ندع الابتسامة ترتسم علی وجوه مستبدي البیت الابیض
وفي حديث له عبر شبكة الفيديو في مراسم تطوير وتركيب منصة المرحلة 11 لحقل بارس الجنوبي للغاز ، أعتبر روحاني أن الحظر والضغوط القصوى لايمكنها أن توقف حركة أمة، ولن تستطيع امريكا اركاع هذه الأمة ، والدليل على ذلك هو افتتاح المشاريع الكبيرة بعد أكثر من سنتين من الحظر الامريكي المشدد.

واضاف روحاني، ان ازمة كورونا وغيرها من المشاكل لن تتمكن من ايقاف الانتاج في البلاد ، وبالرغم من أن فيروس كورونا وفيروس امريكا كان لهما بعض التأثير الا انهما لم يتمكنا من تعطيل الانتاج بل سيستمر ويتواصل، مؤكدا ان الحكومة ستبذل كل طاقاتها لتحقيق هدف قائد الثورة لاحداث قفزة في الانتاج هذا العام بحيث سيكون لدينا انجازات كبيرة نهاية كل أسبوع حتى اختتام العام الايراني الحالي.
رقم : 864058
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