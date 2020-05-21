دياب : الحكومة اصلحت السكة وتستعد لوضع القطار عليها

وفي كلمة له لمناسبة مرور 100 يوم على نيل الحكومة الثقة اكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب: اعلن اليوم وبكل ثقة ان الحكومة اصلحت السكة وتستعد لوضع القطار عليها وهي في طريقها لحل الازمة.



وحول الازمة الاقتصادية التي تعيشها بلاده قال دياب: ان هناك تلاعب مجرم بسعر الليرة والكثير من حالات الفساد في البلاد لافتا انه تبلغ وعدا من الصرف المركزي بحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع الاسعار وشدد دياب انه : تم اقرار الخطة الوطنية لمكافحة الفساد واتخاذ التدابير لاستعادة الاموال المتأتية عنه، مؤكدا الاستمرارية بتوزيع المساعدات الاجتماعية على العوائل اللبنانية كما اشار رئيس الوزراء اللبناني الى انه سيتم خفض الانفاق العام بنحو 5 بالمئة، معتبرا ان نجاح هذه الحكومة سيشكل بداية التحول في الحكم والسلطة واصلاح العلاقة بين الدولة ومواطنيها.



ودعا دياب الى اصلاح العلاقة بين السلطة والشعب وقال: من اولوياتنا استعادة العلاقة بين الدولة والسلطة وانه من مصلحة الحكومة والمواطن في استعادة الثقة مع الشعب مشيرا الى ان : مشكلتنا في البلاد هي ان السلطة تريد حماية نفسها قبل المواطن واعلن دياب ان الحكومة انجزت ما نسبته 97% من التزاماتها لاول 100 يوم في البيان الوزاري.



وتعهد رئيس الوزراء اللبناني الاستمرار بمسيرة الاصلاح من اجل حماية حاضر ومستقبل ابناء البلاد مؤكدا ان ما زرعناه على مدى 100 يوم ستبدأ براعمه بالظهور مشيرا الى ان بلاده عبرت المرحلة الاولى والاتي ربما سيكون صعبا واكد دياب انه يفضل قلة الكلام وكثرة العمل لان اللبنانيين ملوا كثرة الكلام موضحا نعلم ان هناك من يحاول ايجاد العراقيل امام الحكومة وافشالها.