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الخميس 21 أيار 2020 ساعة 14:12

الحكومة اللبنانية تحذر من أزمة غذائية كبيرة في البلد

الحكومة اللبنانية تحذر من أزمة غذائية كبيرة في البلد
وحذر دياب في مقال بصحيفة "واشنطن بوست" من أن الجائحة أطلقت شرارة أزمة عالمية في الأمن الغذائي، وأن عددا كبيرا من اللبنانيين قد يجدون صعوبة قريبا في توفير ثمن الخبز.

وقال إنه من الضروري مقاومة المحاولات الرامية لتقييد صادرات الغذاء، داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإنشاء صندوق استثنائي لمساعدة الشرق الأوسط على تجنب أزمة حادة، وأضاف أنه "بغير ذلك ربما يطلق الجوع شرارة موجة هجرة جديدة إلى أوروبا ويزعزع استقرار المنطقة بدرجة أكبر".

وقال دياب في مقاله إن أسعار المواد الغذائية المستوردة ارتفعت لأكثر من المثلين منذ بداية 2020، إذ يستورد لبنان أكثر من نصف احتياجاته من الغذاء، مضيفا أن "لبنان الذي كان في وقت من الأوقات سلة الغذاء في شرق المتوسط، يواجه تحديا كبيرا لم يكن من الممكن تخيله قبل عقد من الزمان يتمثل في خطر نشوب أزمة غذائية كبرى".

وتابع: "قبل بضعة أسابيع شهد لبنان أول احتجاجات الجوع، فقد توقف كثيرون من اللبنانيين عن شراء اللحوم والفاكهة والخضروات وربما يتعذر عليهم قريبا تحمل ثمن الخبز، موضحا أن "مرض كوفيد-19 والقيود التي فرضت لاحتوائه أدت إلى تدهور كبير في الأزمة الاقتصادية وأحدثت اضطرابا عميقا في سلسلة الإمدادات الغذائية"، مشيرا من جهة أخرى إلى "أن عقودا من سوء الإدارة السياسية والفساد هي السبب في نقص الاستثمار في الزراعة".

وتابع أن 80 % من القمح اللبناني مصدره أوكرانيا وروسيا، لكن روسيا أوقفت في الشهر الماضي صادرات القمح في حين أن أوكرانيا تدرس اتخاذ قرار مماثل.
رقم : 864064
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