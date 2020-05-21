قائد الثورة سيلقي غداً خطاباً بمناسبة يوم القدس العالمي

و كان مساعد منظمة التبليغات الاسلامية " نصرت الله لطيفي" قد أعلن انه سيلقي سماحة قائد الثورة الاسلامية خطابا عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران(السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش) بمناسبة يوم القدس العالمي وسيتم بثه على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والاذاعات .



واضاف :ان هذا العام وبسبب تفشي فيروس كورنا وللاستفادة القصوى من خطاب سماحة قائد الثورة الاسلامية لن تكون هناك اية مراسم بعنوان يوم القدس العالمي .



وقداطلق الامام الخميني الراحل (ره) على الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الكريم اليوم العالمي للقدس الشريف ويتم احياءه سنويا من خلال مسيرات جماهيرة كبيرة في جميع انحاء ايران والكثير من دول العالم .