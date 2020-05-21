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الخميس 21 أيار 2020 ساعة 17:11

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر

الفاتيكان: ضم الضفة يعرض السلام بالمنطقة للخطر
وأكد بيان صادر عن الفاتيكان أنه مع "حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال الحل القائم على أساس دولتين فلسطينية وإسرائيلية، من أجل إحلال السلام بالأراضي المقدسة" وفق قوله.

موقف الفاتيكان أبلغه أمين سر الفاتيكان لشؤون العلاقات مع الدول، الأسقف بول ريتشارد غالاغر، لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات؛ خلال اتصال هاتفي، أجراه الأخير.

ونقل البيان عن عريقات قوله إنّه اتصل بغالاغر "لإبلاغ الكرسي الرسولي بالتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، واحتمال فرض الكيان سيادته بشكل أحادي الجانب على جزء منها، ما يزيد من تعريض عملية السلام للخطر".

والأحد الماضي، وافق البرلمان الصهيوني على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومنافسه السابق بيني غانتس.

وأكد نتنياهو في خطاب أمام الكنيست على المضي قدمًا في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقا للصفقة الموقعة، فإنه يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضم.
رقم : 864078
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