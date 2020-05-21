سلطنة عمان تسجل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية، إنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 6370، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 30 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 1821 شخصا.