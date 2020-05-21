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الخميس 21 أيار 2020 ساعة 17:22

اخر مستجدات فيروس كورونا في ايران

اخر مستجدات فيروس كورونا في ايران
وأوضح "كيانوش جهانبور" اليوم الخميس في احاطته لمستجدات تفشي فيروس كورونا، أن 351 حالة من الاصابات الجديدة تم ترقيدها بالمستشفى فيما 2041 حالة تم تشخيصها بالفحص وعبر التواصل بالهاتف.

وأشار الى أن حصيلة الاصابات بلغت 129 الفا و341 مريضا، فيما سجلت الوفيات في الساعات الـ 24 الماضية، 66 حالة لتصعد الى اجمالي 7249 حالة وفاة.

وأكد جهانبور تعافي 100 الف و564 مريضا ومغادرتهم المستشفيات، فيما بقت 2655 حالتهم حرجة وتخضع للعناية.

ونوه الى اجراء 746 الفا و45 تحليلا لتشخيص كوفيد 19 في البلاد حتى الان. مبيّنا أن على مدى الساعات الـ 24 سجلت الوفيات في 12 محافظة ايرانية صفر وفي 6 محافظات أخرى حالة واحدة فقط.
رقم : 864085
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