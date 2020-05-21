مواجهة العدو الصهيوني بحاجة الى تعاون الدول الاسلامية

وفي مقال له بمناسبة يوم القدس العالمي أعرب حسيني عن اسفه لبقاء القضية الفلسطينية دون حل طوال سبعة عقود ، وبات المجتمع الدولي عاجزا عن وضع حل لهذه القضية المعقدة.



واضاف قائلا : نظرا لعدم اهتمام الامم المتحدة بمساعدة الشعب الفلسطيني وفشل اجراءاتها في هذا المجال فان على الدول الاسلامية وانطلاقا من واجباتها الدينية ان تتحد وتتعاون لاتخاذ موقف واضح ضد الكيان الصهيوني القمعي الذي لايعرف سوى المجازر والتدمير وانتهاك حرمة المقدسات الاسلامية.



وشدد السفير الايراني في اسلام اباد على أن مسلمي العالم اليوم وكما في الاعوام الماضية سيلبون نداء الامام الخميني الراحل مرة اخرى ويرفعوا اصواتهم لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في يوم القدس العالمي.