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الخميس 21 أيار 2020 ساعة 17:33

الخزعلي: سنحويل دماء المهندس وسليماني ‘‘لنار‘‘ بالقواعد الأميركية

الخزعلي: سنحويل دماء المهندس وسليماني ‘‘لنار‘‘ بالقواعد الأميركية
وقال الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، في رسالة مطولة بمناسبة يوم القدس، إن "المصالح الإسرائيلية هي التي تستدعي اغتيال الحاج سليماني لأنه كان مصدر التهديد الأول لها وكان السبب الرئيسي في دعم العمل المقاوم ضدها في كل مكان في العالم".

وأضاف: "كانت الإدارة الأمريكية تظن أنها بفعلتها هذه ستطفيء جذوة المقاومة أو ستخفت لهيبها ولم تعلم أن دماء الشهداء ما هي إلا وقود هذه النار المباركة وإن دماء الحاج سليماني والحاج المهندس ستحول هذه النار إلى جهنم تحيط بقواعدهم وتقضي على مصالحهم وتدمر مشاريعهم".

وأشار إلى أن "مسألة إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق والمنطقة هي مسألة حتمية، وهي الهدف الذي من أجله جاهد الحاج سليماني والحاج المهندس وكل شهداء الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية الذين ساروا على هذا الطريق وهي الوعد الذي نعده ونتعهد به وهي الوفاء المطلوب أمام دماء الشهداء ".

وقُتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ومعه القيادي بالحشد الشعبي العراقي، جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، (الملقب بأبو مهدي المهندس)، وأربعة آخرون، بضربة أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد الدولي، مطلع يناير الماضي.

ويوم القدس العالمي أو اليوم العالمي للقدس، آخر جمعة من شهر رمضان تتم فيها سنويا إقامة المظاهرات المناهضة لإسرائيل والصهيونية، والمعارضة لاحتلال القدس في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، فهو مناسبة عالمية كانت انطلاقتها من إيران وباقتراح من زعيم ثورتها، آية الله روح الله الخميني، في أغسطس عام 1979.
رقم : 864092
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